Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 20χρονο

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη Σκόπελο με 20χρονο νεκρό.

Πληροφορίες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ, αναφέρουν ότι ο άτυχος νεαρός βρισκόταν στο νησί για εργασία τη θερινή σεζόν. Δούλευε σε ξενοδοχείο και χθες ήταν η τελευταία του μέρα.

Το βράδυ βγήκε βόλτα με φίλους, καθώς σήμερα στις 06:50 θα αποχωρούσε από το νησί με δελφίνι.

Στο αυτοκίνητο ήταν συνεπιβάτης στο πίσω κάθισμα.

Οδηγός και συνοδηγός ήταν δύο συνομήλικοί του, από τη Σκόπελο, οι οποίοι έχουν άδεια μετά την ορκωμοσία τους στο Στρατό.

Το αυτοκίνητο των τριών νεαρών -άγνωστο για ποιόν λόγο ακριβώς- εξετράπη της πορείας του σε στροφή στο 2χλμ της Επαρχιακής Οδού Σκοπέλου – Σταφύλου και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μαντρότοιχο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Από το τροχαίο ο 20χρονος τραυματίστηκε κεφάλι και απεγκλωβίστηκε από το όχημα από πυροσβέστες.

Διακομίστηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας του νησιού, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι άλλοι δύο νεαροί έχουν τραυματιστεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Η κοινωνία της Σκοπέλου είναι σοκαρισμένη.

Το Αστυνομικό Τμήμα Σκοπέλου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου.