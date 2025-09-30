PoliceNET of Greece logo
Κόσμος / Διεθνής Επικαιρότητα

Το Τέξας δίνει περισσότερα χρήματα στους αστυνομικούς του

a
12:19 | 30/09/2025

Οι περιοχές Conroe και Montgomery στην πολιτεία Τέξας των ΗΠΑ προχωρούν σε σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς των αστυνομικών για το οικονομικό έτος 2025-26, με στόχο την ενίσχυση των αποδοχών και τη διατήρηση προσωπικού.

Η κομητεία ενέκρινε σχέδιο ύψους 9 εκατ. δολαρίων για να εξισώσει τους μισθούς με εκείνους του Χιούστον.

Στην Conroe δόθηκε αύξηση 6% σε όλους τους υπαλλήλους από την 1η Οκτωβρίου, ενώ η πόλη Montgomery προσφέρει 3% αύξηση και επιπλέον μπόνους έως 5% απόδοσης από τον Ιανουάριο.

Παρά τις αυξήσεις, η Conroe εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 19 κενές θέσεις αστυνομικών, ενώ οι αστυνομικές αρχές τονίζουν ότι οι ανταγωνιστικοί μισθοί είναι απαραίτητοι για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν προσωπικό.

ΤΕΞΑΣ ΗΠΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
