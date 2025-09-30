Το Τέξας δίνει περισσότερα χρήματα στους αστυνομικούς του

Οι περιοχές Conroe και Montgomery στην πολιτεία Τέξας των ΗΠΑ προχωρούν σε σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς των αστυνομικών για το οικονομικό έτος 2025-26, με στόχο την ενίσχυση των αποδοχών και τη διατήρηση προσωπικού.

Η κομητεία ενέκρινε σχέδιο ύψους 9 εκατ. δολαρίων για να εξισώσει τους μισθούς με εκείνους του Χιούστον.

Στην Conroe δόθηκε αύξηση 6% σε όλους τους υπαλλήλους από την 1η Οκτωβρίου, ενώ η πόλη Montgomery προσφέρει 3% αύξηση και επιπλέον μπόνους έως 5% απόδοσης από τον Ιανουάριο.

Παρά τις αυξήσεις, η Conroe εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 19 κενές θέσεις αστυνομικών, ενώ οι αστυνομικές αρχές τονίζουν ότι οι ανταγωνιστικοί μισθοί είναι απαραίτητοι για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν προσωπικό.