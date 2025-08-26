Τέσσερις συλλήψεις από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου

Στοχευμένους ελέγχους με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη φυγόποινων ατόμων, αλλά και καταζητούμενων δυνάμει σχετικών ενταλμάτων, διενεργούν συστηματικά αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τελευταίο 24ωρο, συνελήφθησαν, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου τέσσερις (4) ημεδαπές, ηλικίας 25, 23, 31 και 23 ετών, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν Εντάλματα Σύλληψης του Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.