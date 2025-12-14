Μια σύλληψη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, συνελήφθη, μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου 2025, 26χρονος ημεδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών δεδομένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο και στην κατοχή του καθώς και σε έρευνες στην οικία του και αποθηκευτικό χώρο που χρησιμοποιεί, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους -504- γραμμαρίων, μικροποσότητα κοκαΐνης και -1- ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.