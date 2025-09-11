Τέσσερις αστυνομικοί κρίθηκαν ένοχοι - Η ποινή που επιβλήθηκε

Ενόχους έκρινε το πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης τους 4 αστυνομικούς για την κατηγορία της απελευθέρωσης του κρατούμενου. Τους επιβλήθηκε ποινή 5 μηνών και 10 ημερών με τη δυνατότητα άσκησης έφεσης.

Οι τέσσερις αστυνομικοί της διεύθυνσης μεταγωγών δικαστηρίων Αττικής συνόδευαν 32χρονο Τούρκο κρατούμενο, ο οποίος κατά τη μεταγωγή του με το πλοίο “Αριάδνη” τις πρωϊνές ώρες από Πειραιά για Χίο – Μυτιλήνη, έπεσε στη θάλασσα ανοιχτά της Χίου.

Ο κρατούμενος θα δικαζόταν στο Εφετείο κατηγορούμενος για διακίνηση μεταναστών. Είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

