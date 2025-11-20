Τεράστιο κύκλωμα αρχαιοκάπηλων με δράση και στην Ελλάδα – Χιλιάδες αντικείμενα αξίας άνω των 100 εκατ. ευρώ - ΒΙΝΤΕΟ

Στην εξάρθρωση ενός εκ των μεγαλύτερων κυκλωμάτων αρχαιοκάπηλων – με δράση και στην Ελλάδα – εξάρθρωσαν οι αρχές της Βουλγαρίας με την υποστήριξη της Europol.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν αστυνομικές και δικαστικές αρχές από την Αλβανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι επιχειρησιακές ενέργειες συντονίστηκαν από κέντρα στη Σόφια και την Eurojust, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, καθώς πρόκειται για ένα πολυδαίδαλο κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας, με πωλήσεις αντικειμένων εντός αλλά και εκτός Ευρώπης.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από έφοδο σε κατοικία το 2020 στη Βουλγαρία, όπου οι αρχές κατέσχεσαν περίπου 7. 000 πολιτιστικά αντικείμενα ανεκτίμητης ιστορικής και χρηματικής αξίας. Τα ευρήματα ήταν κυρίως ελληνορωμαϊκές αρχαιότητες με σημαντική ιστορική βαρύτητα.

Κατά την τελευταία φάση της επιχείρησης – την 19η Νοεμβρίου – οι αρχές προχώρησαν σε :

35 συλλήψεις στη Βουλγαρία

131 έρευνες σε σπίτια, οχήματα και θυρίδες (1 στην Αλβανία, 120 στη Βουλγαρία, 3 στη Γαλλία, 3 στη Γερμανία, 4 στην Ελλάδα)

Κατασχέσεις άνω των 3.000 αντικειμένων, ανάμεσά τους χρυσά και ασημένια αρχαία νομίσματα και άλλες αρχαιότητες, με εκτιμώμενη αξία άνω των 100 εκατ. ευρώ, έργα τέχνης, όπλα, έγγραφα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, πάνω από 50.000 ευρώ σε μετρητά και χρυσό.

Η δράση του κυκλώματος

Το κύκλωμα χρηματοδοτούσε παράνομες ανασκαφές στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες βαλκανικές χώρες και στην Ιταλία.

Τοπικοί λαθρανασκαφείς που δρούσαν για λογαριασμό μεσαζόντων συνδεδεμένων με την ηγεσία του κυκλώματος φαίνεται πως είχαν βασικό ρόλο στις παράνομες δραστηριότητες.

Η συλλογή που κατασχέθηκε το 2020 περιλαμβάνει μοναδικά αντικείμενα, κάποια από τα οποία χρονολογούνται στο 2000 π.Χ., όπως μάσκες, πολεμικό εξοπλισμό, κοσμήματα, αγγεία, ρυτά και κύπελλα από τον θρακικό και τον ελληνορωμαϊκό κόσμο.

Οι περισσότερες αρχαιότητες δεν είχαν καθόλου χαρτιά προέλευσης ή είχαν αμφίβολα έγγραφα από οίκους δημοπρασιών σε Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

