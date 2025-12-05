ΕΛ.ΑΣ.: Διακινείται ψευδεπίγραφο–απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα ως δήθεν επιστολή του Αντιστράτηγου Πασχάλη Συριτούδη

Ενημέρωση σχετικά με νέο ψευδεπίγραφο – απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα που διακινείται ως δήθεν επιστολή του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Πασχάλη Συριτούδη

Συνεχίζονται οι προσπάθειες των επιτήδειων να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες με νέο διακινούμενο ψευδεπίγραφο – απατηλό μήνυμα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δράστες χρησιμοποιούν τα στοιχεία του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Πασχάλη Συριτούδη, τους τίτλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ανύπαρκτης πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα, οι δράστες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά σε επιστολή δήθεν αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών, προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες – χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους εμπλέκεται σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας και άλλων αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται ότι το παρακάτω κείμενο – μήνυμα που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Παρακαλούνται οι πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία.

Υπενθυμίζεται ότι, περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/ Χρήσιμες συμβουλές», ενώ επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, παρατίθεται εικόνα από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και από την απατηλή επιστολή: