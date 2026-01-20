PoliceNET of Greece logo
Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής Καθηκόντων Διοικητού Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων - ΦΩΤΟ

13:19 | 20/01/2026

Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων του Διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), από τον Υποστράτηγο (ΥΙ) Πέτρο Κουριδάκη στον Ταξίαρχο (ΥΙ) Ματθαίο Σαββίδη.

 

Στην τελετή, η οποία έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Στρατόπεδο «ΛΟΧΑΓΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΦΩΚΑ ΦΩΚΑ» παρέστησαν:

  •  Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.
  •  Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
  •  Διατελέσαντες Διοικητές της Σχολής.
  •  Εκπρόσωποι των ακαδημαϊκών αρχών καθώς επίσης και λοιποί προσκεκλημένοι.

 

