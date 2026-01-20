Σε νεα θέση τοποθετείται ο Ταξίαρχος Γρηγόριος Γαρουφαλιάς - Δείτε το βιογραφικό του

Νέος Διοικητής στην 80ΑΔΤΕ (Κως) τοποθετήθηκε ο Ταξίαρχος Γρηγόριος Γαρουφαλιάς αντικαθιστώντας τον Ταξίαρχο Δημήτριο Κουλέτση. Ο απερχόμενος Διοικητής μετατίθεται στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), όπου αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Πεζικού .

Ο Ταξίαρχος Γρηγόριος Γαρουφαλιάς απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) τάξεως 1993 και συμμαθητής του απερχόμενου ταξιάρχου προέρχεται από το Όπλο του Πεζικού, είναι εν ενεργεία Καταδρομέας και απόφοιτος του Σχολείου Βατραχανθρώπων της ΣΥΚ του ΠΝ.

Διαβάστε επίσης

Γεννήθηκε 20 Δεκεμβρίου 1970 και κατάγεται από τη Μυτιλήνη. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων

Φοίτησε σε όλα τα προβλεπόμενα σχολεία του Όπλου καθώς και των Ειδικών Δυνάμεων, και αποφοίτησε επιτυχώς. Το 2017 φοίτησε στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και το 2018 στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ).

Μέχρι σήμερα υπηρετεί ως διοικητής στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) στα Τρίκαλα.

Έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στον Ελληνικό Στρατό και έχει υπηρετήσει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις ευθύνης στις Ειδικές Δυνάμεις ως Υποδιευθυντής και Διευθυντής Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων (ΔΕΔ), Β’ Επιτελάρχης Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και Διοικητής ΔΑΝ ΜΕΓΙΣΤΗΣ και στη Ζ’ ΜΑΚ.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στο APPLIED STRATEGY AND INTERNATIONAL SECURITY και γνωρίζει την αγγλική γλώσσα

Πηγή: kalymnos-news.gr