Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, η τελετή παράδοσης παραλαβής Διοικητού Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ, Αντιναυάρχου Δημήτριου-Ελευθέριου Κατάρα ΠΝ.

Καθήκοντα Διοικητού της ΔΔΜΝ παρέλαβε ο Αντιναύαρχος (Μ) Πιέρρος Κοντοδιός ΠΝ, από τον Αντιναύαρχο (Μ) Παναγιώτη Δημητρόγλου ΠΝ.

Στην τελετή παρέστησαν μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου καθώς και εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.