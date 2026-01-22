Νέα καθήκοντα για τον Ταξίαρχο Φίλιππο Γιαλαμά – Το βιογραφικό του

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00, θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή διοικήσεως της 10ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας, στο Στρατόπεδο «ΙΛΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΕΙΣΑΡΗ», από τον παραδίδοντα Διοικητή Ταξίαρχο Γεώργιο Λιάμπα στον παραλαμβάνοντα Διοικητή, Ταξίαρχο Φίλιππο Γιαλαμά.

Ο μέχρι τώρα Διοικητής Ταξίαρχος Γεώργιος Λιάμπας αναλαμβάνει Διοικητής στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Ηπείρου και Μακεδονίας/NRDC-GR.

Ο Ταξίαρχος Φίλιππος Γιαλαμάς, είναι ένας αξιωματικός με μακρά και πολυσχιδή πορεία στις Ένοπλες Δυνάμεις, σημαντική επιτελική εμπειρία και υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής κατάρτισης.

Γεννήθηκε το 1972 στον Βόλο. Εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1991 και αποφοίτησε το 1995 ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας υπηρέτησε με επιτυχία σε πλήθος Μονάδων και Επιτελείων, αποκτώντας ουσιαστική εμπειρία τόσο σε διοικητικά όσο και σε επιτελικά καθήκοντα.

Έχει υπηρετήσει σε Μονάδες επιπέδου Τάγματος και Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού, ως Διευθυντής Επιτελικού Γραφείου σε Ταξιαρχία, στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου, καθώς και ως Επιτελής στο Δ΄ Σώμα Στρατού. Παράλληλα, διετέλεσε Εκπαιδευτής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση των νέων αξιωματικών του Στρατού Ξηράς.

Σημαντική είναι και η θητεία του σε θέσεις εθνικής ασφάλειας, καθώς υπηρέτησε ως επιτελής Εθνικής Ασφάλειας στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/Ε3). Τον Απρίλιο του 2021 ανέλαβε καθήκοντα Τμηματάρχη Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Στρατηγικών Μελετών (ΠΕΑ-ΣΜ) στη ΓΔΠΕΑΔΣ, ενώ από τον Απρίλιο του 2022 διετέλεσε Διευθυντής Πολιτικής Εθνικής Άμυνας.

Ο Ταξίαρχος Φίλιππος Γιαλαμάς είναι απόφοιτος όλων των προβλεπόμενων σχολείων του Όπλου του και επιπλέον της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών, της Σχολής Πολιτικής Σχεδίασης και Έκτακτης Ανάγκης, της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας και της Σχολής Εθνικής Άμυνας, ως ανώτερος αξιωματικός.

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου (MA) στις Στρατηγικές Σπουδές Ασφαλείας από το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Έχει τιμηθεί με όλα τα προβλεπόμενα στρατιωτικά μετάλλια και παράσημα του βαθμού του, ενώ του έχει απονεμηθεί εύφημη μνεία από τον Αρχηγό ΓΕΣ για την επίδοσή του κατά τη φοίτησή του στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας το 2020. Ομιλεί την αγγλική γλώσσα.

Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.

Πηγή: serres24.gr