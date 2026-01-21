Τα μπλόκα "φεύγουν", οι Κρίσεις των Αξιωματικών "έρχονται"!

Τελειώνουν σιγά σιγά τα αγροτικά μπλόκα και η αποχώρηση των αγροτών από τους δρόμους δίνει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία..

Όλα έτοιμα είναι σε υπηρεσιακό επίπεδο από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και από Παρασκευή ή το αργότερο Σάββατο η διαδικασία θα βρεθεί στην αφετηρία της.

Όπως συμβαίνει πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και προκαλούν μία γενικότερη συζήτηση στον χώρο της αστυνομίας..

Σαρωτικές αλλαγές πάντως δεν αναμένονται, ούτε μεγάλες επιστροφές στην περίπτωση της Ηπείρου όπως φημολογούνταν..

Αν υπάρξουν εκπλήξεις αυτές δεν θα είναι σε επίπεδο κορυφής αλλά στα χαμηλότερα..

Πηγή: epiruspost.gr