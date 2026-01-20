PoliceNET of Greece logo
Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Αιφνιδιαστική παραίτηση Ανώτατου Αξιωματικού

17:43 | 20/01/2026

Του Ηλία Προύφα

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση της παραίτησης εν ενεργεία Ανώτατου Αξιωματικού, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα και έντονο προβληματισμό στους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο ανώτατος αξιωματικός είχε κριθεί θετικά μόλις πριν από λίγες ημέρες, στο πλαίσιο των πρόσφατων κρίσεων, γεγονός που καθιστά την απόφασή του ακόμη πιο αιφνιδιαστική.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν στην υποβολή της παραίτησης, ενώ από επίσημες πηγές δεν έχει υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

