Αιφνιδιαστική παραίτηση Ανώτατου Αξιωματικού

Του Ηλία Προύφα

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση της παραίτησης εν ενεργεία Ανώτατου Αξιωματικού, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα και έντονο προβληματισμό στους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο ανώτατος αξιωματικός είχε κριθεί θετικά μόλις πριν από λίγες ημέρες, στο πλαίσιο των πρόσφατων κρίσεων, γεγονός που καθιστά την απόφασή του ακόμη πιο αιφνιδιαστική.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν στην υποβολή της παραίτησης, ενώ από επίσημες πηγές δεν έχει υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: kranosgr.com