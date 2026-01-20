Ποιο Αστυνομικό Τμήμα ενισχύεται με νέα Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια των πολιτών αποτελεί η έλευση Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου, η οποία θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία σε άμεσο χρονικό διάστημα, ενισχύοντας την αστυνόμευση και την άμεση επέμβαση στην περιοχή.

Στη συνάντηση εργασίας με τον Αστυνομικό Διευθυντή Κορινθίας, τον Δήμαρχο Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης κ. Βλάση Τσιώτο, τη Βουλευτή Κορινθίας κα Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Δερβενίου κ. Ιωάννη Ροδόπουλο, Λυκοποριάς κ. Γιώργο Παπαμετζελόπουλο και Λυγιάς κ. Κώστα Λαμπρινό, συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα ασφάλειας και αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον Δήμο.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η σύλληψη πολυπληθούς εγκληματικής ομάδας που δρούσε στην περιοχή, μια σημαντική επιτυχία της Αστυνομικής Διεύθυνσης, η οποία ενισχύει ουσιαστικά το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και επιβεβαιώνει την αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Πηγή: korinthostv.gr