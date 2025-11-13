Τελετή ορκωμοσίας των Δοκίμων Αστυφυλάκων στο Μουζάκι

Ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων Ταξίαρχος Κωνσταντίνος ΒΛΑΧΟΣ και ο Διοικητής του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Μουζακίου Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ιωάννης ΤΣΙΩΛΗΣ, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν, να τιμήσετε με την παρουσία σας την τελετή ορκωμοσίας των Δοκίμων Αστυφυλάκων, που θα πραγματοποιηθεί την 14η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00΄, στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Μουζακίου. (Ιθώμης 1, Μουζάκι Καρδίτσας)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

10.20΄ Πέρας παράταξης Τμημάτων – Μουσικής

10.35΄ Πέρας προσέλευσης Προσκεκλημένων

10.40΄ Πέρας προσέλευσης Επισήμων

10.45΄ Προσέλευση Σημαίας

10.50΄ Προσέλευση πομπής Ιερού Ευαγγελίου

10.55΄ Άφιξη Τιμώμενου Προσώπου – Απόδοση Τιμών – Επιθεώρηση παραταγμένων τμημάτων

11.00΄ Έναρξη τελετής – Δοξολογία

11.15΄ Αποχώρηση Πομπής Ιερού Ευαγγελίου

11.20΄ Ανάγνωση Ημερήσιας Διαταγής

11.30΄ Λήψη αναμνηστικής φωτογραφίας – Παρέλαση – Πέρας Τελετής – Δεξίωση

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Πηγή: mouzakinews.gr