Τελετή Ορκωμοσίας Νέων Επαγγελματιών Οπλιτών - ΦΩΤΟ

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας των Νέων Επαγγελματιών Οπλιτών Ναυτών (ΕΠ.ΟΠ), στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως ΠΟΡΟΣ (Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ).

Στην τελετή ορκωμοσίας παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, εκπροσωπώντας και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, συνοδευόμενος από τον Διοικητή Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) Υποναύαρχο Σπυρίδωνα Τσιαφούτη ΠΝ.

Διαβάστε επίσης

Στην τελετή επίσης παρέστησαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, καθώς και συγγενείς και φίλοι των ορκισθέντων ΕΠ.ΟΠ.