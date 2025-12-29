Επίσκεψη αρχηγού ΓΕΝ στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ) στο πλαίσιο ανταλλαγής ευχών εν όψει της Πρωτοχρονιάς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αρχηγός ΓΕΝ συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ/ΔΥΓ) Υποναύαρχο (ΥΙ) Σωτήριο Μωραΐτη ΠΝ και τον Διευθυντή του ΝΝΑ Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Ιωάννη Σταυριανόπουλο ΠΝ, αντάλλαξε ευχές με ασθενείς του νοσοκομείου και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, συγχαίροντάς τους για το σημαντικό έργο που επιτελούν.

