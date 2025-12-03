Τελετή Αγιασμού στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας - ΦΩΤΟ

Πραγματοποιήθηκε χθες, 02/12/2025 στον πρόσφατα εξωραϊσμένο Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, τελετή αγιασμού, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κ.κ. Ευσέβιος Πιστολής με συλλειτουργό τον Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Αστυνόμο Β΄ Αλέξιο Κουρτέση.

Η τέλεση του αγιασμού πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παρουσία του Σεβασμιότατου στη Σχολή, ο οποίος, υπηρέτησε ως Ιεροκήρυκας, Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ως καθηγητής της Αστυνομικής Ακαδημίας και όλων των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας, από το 1976 έως την εκλογή του ως Μητροπολίτη το 1995.

Ο Σεβασμιότατος, πέραν της πολυετούς προσφοράς του στο Σώμα, υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Ζαχάρης, ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών, Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Κλητοράκης, η Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος κα Βασιλεία Δημητράκου και η Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Αστυνομικός Διευθυντής κα Αναστασία Μυλωνά. Επίσης παρέστησαν αντιπροσωπείες των ανωτέρω Υπηρεσιών καθώς και Δόκιμοι Υπαστυνόμοι.