Τελετή Αγιασμού στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τελετή αγιασμού πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, με αφορμή την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους 2025-2026, της 29ης εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

Στην τελετή χοροστάτησε ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας, Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, Αστυνόμος Β΄ Κουρτέσης Αλέξιος.

Χαιρετισμό και καλωσόρισμα στους σπουδαστές και στις σπουδάστριες της 29ης εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, απηύθυνε ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Καλόγηρος, ο οποίος παρέστη ως εκπρόσωπος της Ηγεσίας του Σώματος.

Ακολούθως, η Διοικητής της Σχολής, Αστυνομικός Διευθυντής Αναστασία Μυλωνά, αφού καλωσόρισε τη νέα εκπαιδευτική σειρά, πραγματοποίησε παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σχολής, καθώς και της δομής και λειτουργίας αυτής, δίνοντας οδηγίες και κατευθύνσεις για μια αποδοτική και δημιουργική φοίτηση.

Στον αγιασμό παρέστησαν επίσης, ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Ζάχαρης, ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Κλητοράκης, η Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Βασιλεία Δημητράκου, η Διοικητής του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών Αττικής, καθώς και ανώτεροι Αξιωματικοί και το προσωπικό της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

Στην 29η εκπαιδευτική σειρά της Σχολής θα φοιτήσουν συνολικά -40- σπουδαστές/στριες, εκ των οποίων -35- προέρχονται από την Ελληνική Αστυνομία, -2- από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, -2- από το Πυροσβεστικό Σώμα και -1- πολιτική υπάλληλος από την Ελληνική Αστυνομία.

Επισημαίνεται ότι, η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι διακλαδικού χαρακτήρα και παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα που σχετίζονται με τη Στρατηγική και Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας και αφορούν στις Διακρατικές και Διεθνείς Σχέσεις, τους Διεθνείς Οργανισμούς, το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο, την Κρατική Ασφάλεια, την εφαρμογή της Διοικητικής Επιστήμης και Πρακτικής στη Δημόσια Διοίκηση, τη Δημόσια Ασφάλεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, την Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία.