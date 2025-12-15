Σύλληψη αστυνομικών – Κατηγορούμενος και ο διοικητής τμήματος – Οι διάλογοι που τους «καίνε»

Η πολύμηνη έρευνα των «Αδιάφθορων» της Ελληνικής Αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψη τριών αστυνομικών που υπηρετούσαν σε τμήμα Tροχαίας δήμου της Χαλκιδικής και κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, με στόχο τη ψευδή βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων και τη διαγραφή παραβάσεων με ανταλλάγματα. Κατηγορούμενος στην υπόθεση είναι και ο διοικητής του συγκεκριμένου τμήματος.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία 35χρονου επαγγελματία οδηγού, σύμφωνα με την οποία, ενώ κινούνταν με το φορτηγό του στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Νέας Ποτίδαιας, ο 38χρονος υπαστυνόμος Β΄, φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, του βεβαίωσε παράβαση ύψους 850 ευρώ σχετικά με τον ταχογράφο.

Κατόπιν συνομιλίας, ο αστυνομικός φέρεται να του είπε ότι δεν θα βεβαιώσει την παράβαση, υπό την προϋπόθεση να καταθέσει χρηματικό ποσό σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό.

Από τις επισυνδέσεις προέκυψε ότι τουλάχιστον από τις αρχές του έτους τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν κοινές βάρδιες ως «Συνεργείο Επικίνδυνων Παραβάσεων», είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό το παράνομο κέρδος.

Σύμφωνα με την έρευνα των «Αδιάφθορων», οι εμπλεκόμενοι είχαν τρεις διαφορετικούς τρόπους δράσης για την αποκόμιση χρημάτων ή υλικών αγαθών, εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους:

«Τα στραβά μάτια» έναντι αμοιβής, ακόμη και σε πραγματικές παραβάσεις και απειλές για ψευδείς παραβάσεις, ώστε να εξαναγκάζουν οδηγούς να καταβάλλουν χρηματικά ποσά για να μην επιβληθούν πρόστιμα ήταν ο πρώτος τρόπος.

Χαρακτηριστικοί διάλογοι

Διάλογος 1

Φερόμενος αρχηγός: «Ήταν για άλλη παράβαση και εγώ του έγραψα άλλα».

Διοικητής: «Εντάξει».

Σε άλλη απομαγνητοφώνηση, μέλος της οργάνωσης αναφέρει ότι αστυνομικός έλαβε ως αντάλλαγμα ένα φορτηγό με τούβλα και τσιμέντα για ανακαίνιση κατοικίας, προκειμένου να μην βεβαιώσει ψευδή παράβαση.

Φερόμενο μέλος: «Τώρα έχουμε άλλο νταλκά στην ομάδα. Πρέπει να φτάσουμε το σπίτι της Ελ… Σταματάει επίτηδες δύο φορτηγά, τους βρίσκει παραβάσεις και το μεσημέρι βλέπω να ανεβαίνει ένα φορτηγό τίγκα μέχρι επάνω με τούβλα και τσιμέντα. Της έκανε δώρο ένα φορτηγό».

«Ετήσια συνδρομή» – Προστασία οδηγών

Ο δεύτερος τρόπος δράσης ήταν η παροχή «προστασίας» με ετήσια συνδρομή. Οι αστυνομικοί παρείχαν εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως σημεία τροχονομικών ελέγχων και κλιμάκια, σε πρόσωπα που τους παρείχαν αθέμιτα ωφελήματα. Σε περίπτωση που κάποιος «προστατευόμενος» ελεγχόταν από αστυνομικό εκτός της οργάνωσης, φρόντιζαν να διαγράφεται η κλήση.

Φερόμενος αρχηγός: «Έρχομαι, αστυνόμε. Κατέβηκα μία μέχρι Πευκοχώρι γιατί σταμάτησε η συνάδελφος τον Π… και ήταν έτοιμη να τον τσακίσει».

Διοικητής: «Εντάξει».

Επιστροφή στοιχείων κυκλοφορίας

Ο τρίτος τρόπος παράνομης δράσης αφορούσε την επίσπευση επιστροφής αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας. Σημαντικό ρόλο φέρεται να είχε ο διοικητής του τμήματος, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, γνώριζε πλήρως τη δράση της οργάνωσης και με τις αποφάσεις του επέτρεπε τη λειτουργία της.

Τα μέλη της ομάδας, σχεδόν αποκλειστικά με εντολή του διοικητή, υπηρετούσαν σε κοινές βάρδιες ως «Συνεργείο Επικίνδυνων Παραβάσεων», γεγονός που τους έδινε τη δυνατότητα να αναπτύσσουν ανενόχλητοι τη δράση τους.

Υψηλά ποσοστά «απόδοσης»

Οι διάλογοι μεταξύ των μελών αποκάλυψαν επίσης ότι, κατόπιν εντολών του διοικητή, βεβαίωναν ψευδείς παραβάσεις σε Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ), όπως η μη χρήση κράνους, με πρόστιμο 30 ευρώ, ώστε να εμφανίζουν υψηλά ποσοστά απόδοσης στο αρχηγείο της Ελληνικής αστυνομίας αλλά και να δημιουργούν μελλοντικές συναλλακτικές σχέσεις με τους ελεγχόμενους επιβάλλοντας τους πολύ μικρά πρόστιμα.

Αστυνομικός Α: «ΕΠΗΟ δηλαδή;»

Αστυνομικός Β: «Και άγιος ο Θεός. Τίποτα άλλο».

Αστυνομικός Α: «Σας είπε με σύμφωνη γνώμη του διοικητή;»

Αστυνομικός Β: «Ναι. Το περνάμε σαν κράνος, στα νούμερα μετράει. Ούτε ενστάσεις ούτε τίποτα».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο διοικητής του τμήματος καρατομήθηκε ενώ κατηγορείται για συνέργεια σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου και κατάχρηση εξουσίας.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατάχρηση εξουσίας, ενώ κατα περίπτωση οι άλλοι 30 αστυνομικοί που δεν συνελήφθησαν κατηγορούνται κατα περίπτωση για κατάχρηση εξουσίας, ψευδής βεβαίωση, νόθευση και δωροληψία υπαλλήλου. Στην δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται και 60 ιδιώτες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενωπίων του εισαγγελέα και ανακριτή όπου έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν.

Άλκης Παππάς

kathimerini.gr