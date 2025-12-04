Τεχνογνωσία από την ΔΑΟΕ για την ίδρυση αντίστοιχης κυπριακής Υπηρεσίας

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο προσκεκλημένος του ομολόγου του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Μάριου Χαρτσιώτη. Τον κ. Υπουργό συνόδευαν ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης και άλλοι Ανώτεροι Αξιωματικοί στελέχη της Δ.Α.Ο.Ε.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκίνησε την επίσκεψή του με κατάθεση στεφάνου στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας – Μνημείο πεσόντων Ελλήνων και Κυπρίων στην τουρκική εισβολή.

Στη συνέχεια, οι κ.κ Χρυσοχοϊδης και Χαρτσιώτης είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ενώ παράλληλα, είχαν συνάντηση εργασίας οι Αξιωματικοί της Κυπριακής και της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι δύο Υπουργοί επαναβεβαίωσαν την ισχυρή δέσμευσή για συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας, με πρακτικές δράσεις και κοινό σχεδιασμό. Ακολούθησε διευρυμένη σύσκεψη στη διάρκεια της οποίας, στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας των δύο χωρών, συζητήθηκαν εκτενώς θέματα ασφάλειας, ενόψει και της ανάληψης, από την Κύπρο, της Προεδρίας της Ε.Ε. Το μεγαλύτερο μέρος της συνάντησης απασχόλησε η μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγής εμπειρίας για τη δημιουργία αντίστοιχης Υπηρεσίας με τη Δ.Α.Ο.Ε. για την αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κύπρο, μια Υπηρεσία, η οποία όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης είναι πραγματικά αποτελεσματική και αξιοζήλευτη. «Μέσα σε έναν χρόνο έχει πραγματοποιήσει 1.500 συλλήψεις, εκ των οποίων έχουν γίνει 550 προφυλακίσεις, που δείχνουν το μέγεθος του αποτελέσματος και της προσπάθειας που κάνουν οι άντρες και γυναίκες της Υπηρεσίας». Επιπλέον, επί τάπητος τέθηκαν θέματα διαχείρισης μεταναστευτικών ροών και αντιμετώπισης διεθνικών εγκληματικών δικτύων που επικεντρώνουν τη δράση τους στη διακίνηση ανθρώπων, όπως και θέματα ανηλίκων και της εκμετάλλευσής τους μέσα από το διαδίκτυο.

Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης:

«Βρίσκομαι σήμερα, εδώ, για να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας σε μια σειρά από ζητήματα, τα οποία αφορούν και τις δύο χώρες και πρώτο και πιο σημαντικό, το οργανωμένο έγκλημα. Το οργανωμένο έγκλημα είναι διεθνικό. Στην περιοχή μας αλληλοσυνδέεται και συνεργάζεται με εγκληματικές ομάδες, οι οποίες κινούνται στο μήκος και στο πλάτος της ευρύτερης περιοχής και το καθήκον μας είναι να τις εξοντώσουμε και να τις εξαρθρώσουμε, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων. Σημαντικό βήμα για την ασφάλεια της Κύπρου, για την ασφάλεια των πολιτών, για την καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος και ιδιαίτερα μορφών όπως είναι το οικονομικό έγκλημα, οι εκβιάσεις, τα λαθρεμπόριο, τα ναρκωτικά και μια σειρά άλλες μορφές αυτού του απεχθούς εγκλήματος, το οποίο πραγματοποιούν οι εγκληματικές ομάδες και οι οποίες πραγματικά πλήττουν και το κοινωνικό συμφέρον και τη Δημοκρατία. Θα είμαστε, εδώ, συμπαραστάτες. Ήδη, εδώ και αρκετό καιρό, υπάρχει συνεργασία με την Κυπριακή Αστυνομία και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δ.Α.Ο.Ε., έτσι ώστε να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και, τελικά, να προσθέσουμε αξία σε όλη την προσπάθεια που κάνει και η Ελληνική και η Κυπριακή Αστυνομία.

Ταυτόχρονα δεν ξεχνάμε ένα μείζον θέμα που απασχολεί όλες τις χώρες και τις περιοχές. Τη μετανάστευση. Η μετανάστευση αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ύφεση στην ευρύτερη περιοχή… Είναι προφανές ότι η κατάσταση που υπήρχε πριν από περίπου έναν χρόνο και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, πλέον δεν υφίσταται σήμερα. Και ας ευχηθούμε, μέσα από τις προσπάθειες που κάνουν οι Κυβερνήσεις μας, αυτό το πρόβλημα να περιοριστεί… μέσα από τις προσπάθειες, τις συνομιλίες, τα μέτρα που λαμβάνονται, γιατί πάντα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, πάντα πρέπει να επαγρυπνούμε, έτσι ώστε το θέμα της μετανάστευσης να μην μας ξαναπασχολήσει.

Ένα τρίτο ζήτημα αφορά μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση… αυτό που θέλω να τονίσω είναι η δια βίου εκπαίδευση που έχουν ανάγκη οι Αστυνομικοί προκειμένου να είναι μάχιμοι, αποτελεσματικοί, αξιόμαχοι. Γι’ αυτό έχουμε πόρτες ανοιχτές, να ανταλλάσσουμε απόψεις πολιτικές, επιχειρησιακές και επιστημονικές, ώστε να βελτιώσουμε το επίπεδο της εκπαίδευσης των αστυνομικών. Ασφαλώς σημαντικό ζήτημα αποτελεί η τεχνολογία και η διάδοσή της στις αστυνομικές Υπηρεσίες, διότι η τεχνολογία είναι πια ο πολύτιμος βοηθός μας, το πολύτιμο εργαλείο μας, για να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά το έγκλημα και να γίνουν οι Υπηρεσίες μας ακόμη πιο “επιθετικές” και να αποδώσουμε το δημόσιο κοινωνικό όφελος στους πολίτες μας, μέσα από την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων».

Ακολούθως ο κ. Υπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο και επισκέφθηκε την εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας και την Πράσινη Γραμμή.

Κλείνοντας την επίσημη επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη συναντήθηκε με τον πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, Κωνσταντίνο Κόλλια.