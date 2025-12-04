Σημαντική εξέλιξη για την ίδρυση νέας Σχολής Αστυφυλάκων

Yπεγράφει η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης στη θέση “Εμίν Βρύση” στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας.

Στο κεντρικό δελτίο του ΛΑΜΙΑ-FM1 μίλησε η δήμαρχος Αμφίκλειας- Ελάτειας Αθανασία Στιβακτή αναφερόμενη στην γραφειοκρατία που καθυστέρησε το εξαιρετικά σημαντικό αυτό έργο που θα δώσει ανάσα στην περιοχή καθώς και στην θετική εξέλιξη που δρομολογεί πλέον την υλοποίηση του.

Εκτός της ανακαίνισης των υπάρχοντων κτιριακών εγκαταστάσεων σημείωσε η ίδια θα δημιουργηθεί και ένα νέο κτίριο ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει 250 φοιτητές ενώ ενημέρωσε ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η σχολή θα ξεκινήσει να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2026. Στη συνέχεια η δήμαρχος αναφέρθηκε στο τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και επηρεάζει ολόκληρη την τοπική οικονομία, σημειώνοντας ότι βρίσκεται δίπλα τους και τονίζοντας ότι η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε χθες στην περιοχή είχε μεγάλη συμμετοχή κάνοντας εμφανές πλέον ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι.

