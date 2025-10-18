ΤΔ ΑΧΑΪ́ΑΣ: Εθελοντική Αιμοδοσία

Με μεγάλη επιτυχία και συγκινητική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2025 η εθελοντική αιμοδοσία στο Αστυνομικό Μέγαρο Αχαΐας.

Η δράση διοργανώθηκε από την Τοπική Διοίκηση Αχαΐας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.), σε συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Πολιτικού Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος Νοτιοδυτικής και Στερεάς Ελλάδας, και με τη συμμετοχή της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Διαβάστε επίσης

Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή — 50 πολύτιμες φιάλες αίματος συγκεντρώθηκαν χάρη στη διάθεση προσφοράς των συναδέλφων αστυνομικών, του πολιτικού προσωπικού και πολλών πολιτών που έσπευσαν να δώσουν λίγο από τον χρόνο και το αίμα τους για να χαρίσουν ζωή σε συνανθρώπους μας.

Η Τοπική Διοίκηση Αχαΐας της I.P.A. και ο Σύλλογος πολιτικου Προσωπικου εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετείχαν, καθώς και στο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “Άγιος Ανδρέας”, για την άψογη συνεργασία και την πολύτιμη βοήθειά τους.

Τέτοιες πρωτοβουλίες μας υπενθυμίζουν πως, όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να προσφέρουμε ελπίδα και ζωή.

Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης — και η αγάπη σώζει ζωές.