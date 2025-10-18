Γιατί κυρία Αστυνομικέ;

Μια πολύ τρυφερή στιγμή, ζήσαμε στο 1ο Φεστιβάλ Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας «Road Safety 2025», που διοργανώθηκε στο κέντρο της Βέροιας.

Ένα μικρό παιδί πλησίασε με περιέργεια μια γυναίκα αστυνομικό που υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας. Με τα μάτια του να λάμπουν από ενδιαφέρον, έκανε διάφορες ερωτήσεις και θέλησε να μάθει λεπτομέρειες για τις υπηρεσιακές λειτουργίες της ΕΛ.ΑΣ.

Διαβάστε επίσης

Όπως βλέπετε και στην φωτογραφία του veriotis.gr, η αστυνομικός, με ευγένεια και χαμόγελο, του έλυσε όλες τις απορίες του. Το παιδάκι άκουγε προσεκτικά, κουνώντας το κεφάλι του με κατανόηση, ενώ κοιτούσε με θαυμασμό την στολή και το πηλήκιό της.

Λίγο πιο δίπλα, η μητέρα του, το κοιτούσε συγκινημένη και χαμογελούσε περήφανα. Ήταν μια γλυκιά στιγμή, γεμάτη μάθηση και αγάπη, που έδειξε πως η ασφάλεια στον δρόμο ξεκινά από τη γνώση και την παιδική περιέργεια.

(πηγή: veriotis.gr)