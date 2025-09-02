Ταυτοποιήθηκε γυναίκα, που εμπλέκεται σε δύο διαδοχικές τηλεφωνικές απάτες

Ταυτοποιήθηκε ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας ημεδαπή, που κατηγορείται για απάτες, που έλαβαν χώρα το απόγευμα της 26/08/2025 στην Άρτα.

Ειδικότερα, άγνωστοι συνεργοί της κατηγορούμενης τηλεφωνούσαν σε ανυποψίαστους και με διάφορα τεχνάσματα επιχειρούσαν να τους πείσουν να παραδώσουν χρυσαφικά, τα οποία θα παραλάμβανε από το σπίτι τους η ημεδαπή.

Διαβάστε επίσης

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε η εμπλοκή της κατηγορούμενης σε δύο υποθέσεις και ειδικότερα:

Στην πρώτη περίπτωση, συνεργός της τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή της, ο οποίος την έπεισε να παραδώσει χρυσαφικά προκειμένου αυτά να καταγραφούν και να τύχει αποζημίωσης που δικαιούται λόγω των πρόσφατων πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή.

Στη δεύτερη περίπτωση, ημεδαπή παρέδωσε χρυσαφικά προκειμένου δήθεν να αποπληρωθεί χρέος συγγενικού της προσώπου στην εφορία.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας ενώ η έρευνα για την ανακάλυψη της ταυτότητας των συνεργών της συνεχίζεται.