Ταυτοποιήθηκε δραπέτης - Μετέφερε 32 κιλά κάνναβης και κοκαΐνη

Δραπέτης των φυλακών Ηγουμενίτσας εντοπίστηκε στην Εγνατία Οδό με 32 κιλά κάνναβης.

H αστυνομία τον αναζητούσε από το 2023, όταν δεν επέστρεψε, έπειτα από άδεια που είχε πάρει.

Ήταν κρατούμενος στις φυλακές Αγιάς Χανίων, τον Δεκέμβριο του 2003 όμως πήρε εξαήμερη άδεια και δεν γύρισε ποτέ.

Χθες εμφανίστηκε ως οδηγός μοτοσυκλέτας μαζί με μία συνεπιβάτιδα, στο ύψος της Ηγουμενίτσας. Αστυνομικοί κατάλαβαν ότι ότι επρόκειτο για ύποπτο, καθώς έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Του έκαναν σήμα για να σταματήσει. Εκείνος τους αγνόησε.

Λίγα μέτρα πιο κάτω, μέσα στην Εγνατία Οδό, μπήκε σε παράδρομο. Πέταξε τη μηχανή και έφυγε πεζός μαζί με την συνεπιβάτιδα. Άφησε όμως την μπαγκαζιέρα, μέσα στην οποία βρίσκονταν 30 δέματα με 32 κιλά ακατέργαστη κάνναβη και περίπου μισό κιλό κοκαΐνη.

Ο αλλοδαπός, ωστόσο, διέφυγε τη σύλληψη.

