Συνταξιοδοτείται ένας εξαιρετικός Αστυνομικός - Για 35 ολόκληρα χρόνια, από την πρώτη μέχρι την τελευταία του βάρδια, υπηρέτησε στο ίδιο σημείο

Το Σάββατο 29/11/2025 κάνει την τελευταία του υπηρεσία και μετά συνταξιοδοτείται. Αποχαιρετά την οικογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας ένας άνθρωπος αγαπητός, όχι μόνο στους συναδέλφους του, αλλά και στους πολίτες.

Όσοι περνούν από τη διασταύρωση των οδών Αλεξάνδρας και Κηφισίας σταματούν πάντοτε για να χαιρετήσουν τον Σπύρο – τον άνθρωπο που όλοι γνωρίζουν με το μικρό του όνομα, γιατί έτσι τον ένιωθαν: δικό τους.

Για 35 ολόκληρα χρόνια, από την πρώτη μέχρι την τελευταία του βάρδια, υπηρέτησε στο ίδιο σημείο. Στις καρδιές του κόσμου πήρε τη θέση του εμβληματικού “Μουστάκια”, και κατάφερε όχι μόνο να σταθεί στο ύψος της, αλλά να την κάνει δική του.

Αποτελεσματικός, χαμογελαστός, ανθρώπινος∙ ένας τροχονόμος που δεν τον ξεχώριζαν μόνο οι συνάδελφοι, αλλά και όλοι όσοι περνούσαν καθημερινά και τον χαιρετούσαν σαν έναν γνώριμο, αγαπημένο άνθρωπο.

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι συνάδελφοί του θα βρίσκονται από τις 10:30 το πρωί του Σαββάτου στο σημείο, για να τον ευχαριστήσουν για τη συναδελφικότητα και την προσφορά τόσων ετών, τιμώντάς τον με μια αναμνηστική πλακέτα.

Και καλό είναι όσοι τον εκτιμούν, όσοι μοιράστηκαν έστω ένα χαμόγελο μαζί του, να δώσουν το «παρών» για ένα τελευταίο, ζεστό ευχαριστώ.

Καλή συνταξιοδότηση, Σπύρο! Με υγεία!