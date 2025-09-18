Ταυτοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων άντρας για περιπτώσεις κλοπών

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ταυτοποιήθηκε ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, τελεσμένη και σε απόπειρα.

Ειδικότερα, προχθες (16/9/2025) το πρωί ο κατηγορούμενος προσήχθη στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με απόπειρα κλοπής από σπίτι στα Ιωάννινα, που έγινε το απόγευμα της 13/9/2025, όπου, όπως διακριβώθηκε, εισήλθε από ανασφάλιστο παράθυρο, αλλά διέφυγε χωρίς να αφαιρέσει κάτι όταν έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη.

Επιπλέον, προέκυψε ότι προ διμήνου είχε εισέλθει από παράθυρο σε μονοκατοικία σε χωριό της Θεσπρωτίας, από όπου αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -600- ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.