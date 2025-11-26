Ταυτοποιήθηκε άντρας για υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με λεία 19.725 ευρώ

Ταυτοποιήθηκε, ύστερα από έρευνα του τος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, η οποία έλαβε χώρα την Πέμπτη 20/11/2025 στην Άρτα.

Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, άγνωστος συνεργός του ημεδαπού τηλεφώνησε διαδοχικές φορές σε ημεδαπή στην Άρτα.

Αρχικά, προσποιούμενος ότι είναι μέλος σπείρας, προσπάθησε να την τρομοκρατήσει, απειλώντας την ότι θα μεταβεί με συνεργούς του στο σπίτι της προκειμένου να τη ληστέψουν, αν δεν τους παρέδιδε χρήματα. Στη συνέχεια, παρέστησε τον αστυνομικό, ο οποίος γνωρίζοντας δήθεν για την ύπαρξη της σπείρας και των απειλών, την προέτρεψε να συλλέξει χρήματα που είχε στο σπίτι της και να τα αφήσει σε καθορισμένο σημείο που της υπέδειξε, διαβεβαιώνοντάς την ότι οι κινήσεις της θα επιτηρούνταν από αστυνομικούς, οι οποίοι θα συλλάμβαναν τον δράστη που θα πήγαινε να τα παραλάβει.

Πεισθείσα η ημεδαπή, εναπόθεσε στο υποδειχθέν σημείο χρηματικό ποσό ύψους -19.725- ευρώ, όπου μετέβη στη συνέχεια ο ημεδαπός με ποδήλατο και το παρέλαβε.

Από την αστυνομική έρευνα που επακολούθησε αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του ημεδαπού και προχθες (24-11-2025) το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -700- ευρώ και το παραπάνω ποδήλατο.

Ακόμα, διακριβώθηκε ότι ο ημεδαπός, μετά την παραλαβή των χρημάτων μετέβη σε γειτονική χώρα, όπου παρέδωσε τα χρήματα σε συνεργό του.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, ενώ η έρευνα για την ανακάλυψη της ταυτότητας και λοιπών εμπλεκόμενων στην υπόθεση συνεχίζεται.