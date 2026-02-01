Φυλακές Ν. Αλικαρνασσού: «η ψυχή και η στολή μας είναι τα δικά μας «όπλα» σε επίπεδο ασφάλειας»

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Το πρόσφατο επεισόδιο στις φυλακές Ν. Αλικαρνασσού με την απρόκλητη, όπως περιγράφεται, επίθεση που δέχθηκε σωφρονιστικός υπάλληλος από νεαρό Παλαιστίνιο κρατούμενο αποτυπώνει την «βαριά» κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο σωφρονιστικό κατάστημα, το οποίο είναι υπερφορτωμένο με 300 έγκλειστους.

Ένας τεράστιος αριθμός για την χωρητικότητα και τις δυνατότητες μιας παμπάλαιας φυλακής που μάλλον στην συνείδηση των υψηλά ιστάμενων αντιμετωπίζεται περίπου ως «απόπατος» για διαφόρους λόγους.

Και δεν είναι μόνο ο σχεδόν τριπλάσιος αριθμός κρατουμένων που αναγκάζονται να συνυπάρχουν στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον, είναι και ότι οι κρατούμενοι στην συντριπτική πλειοψηφία τους είναι αλλοδαποί, κυρίως αραβικής καταγωγής, και η διαχείριση τους καθίσταται πιο δύσκολη. Στο παρελθόν την πλειοψηφία κατείχαν Έλληνες και κυρίως κρητικοί. Πλέον αυτό έχει αλλάξει άρδην. Στο κατάστημα της Ν. Αλικαρνασσού προωθούνται κρατούμενοι που, ναι μεν, δεν θεωρούνται αυτό που λέμε «υψηλού κινδύνου» από άποψης ποινικής βαρύτητας, είναι όμως κρατούμενοι δύσκολοι στην επικοινωνία, με άλλους κώδικες και εντελώς διαφορετική νοοτροπία και αυτό τους κάνει και πιο απρόβλεπτους, όπως περιγράφουν κύκλοι της φυλακής. Φυσικά, οι ασφυκτικές συνθήκες διαβίωσης οξύνουν το πρόβλημα, υπάρχουν πολλά νεύρα και παρεξηγήσεις με το παραμικρό.

«Η δική μας προσπάθεια σε επίπεδο ασφάλειας στηρίζεται στην ψυχή μας και στην στολή μας. Αυτά είναι τα «όπλα» μας» Cretalive.gr o πρόεδρος των σωφρονιστικών υπαλλήλων του καταστήματος της Ν. Αλικαρνασσού κ. Νίκος Φιλιππάκης, με αφορμή την επίθεση στον συνάδελφο του. Μάλιστα, είχε και ο ίδιος υπηρεσία στην φυλακή και έζησε από πρώτο χέρι το όλο σκηνικό. τόνισε στοo πρόεδρος των σωφρονιστικών υπαλλήλων του καταστήματος της Ν. Αλικαρνασσού κ. Νίκος Φιλιππάκης, με αφορμή την επίθεση στον συνάδελφο του. Μάλιστα, είχε και ο ίδιος υπηρεσία στην φυλακή και έζησε από πρώτο χέρι το όλο σκηνικό. «Ο συνάδελφος που δέχθηκε τις γροθιές είναι εξαιρετικός και πάνω απ’ όλα επαγγελματίας. Η επίθεση που δέχθηκε ήταν ξεκάθαρα αναίτια και απρόκλητη» δήλωσε, αναφέροντας ότι κινητοποιήθηκε και προσωπικά προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες καθώς έφερε χτύπημα κάτω από το μάτι.

Σύμφωνα με τον κ. Φιλιππάκη, ο Παλαιστίνιος είχε μετακινηθεί από τον δικό του όροφο στον κάτω όροφο της φυλακής, παρά το γεγονός ότι δεν είχε καμία δουλειά εκεί και βρίσκονταν σε διαδικασία κλεισίματος των κελιών. Αρχικά μιλούσε επιθετικά προς εκείνον και στην συνέχεια φέρεται να τον γρονθοκόπησε. Ο σωφρονιστικός ανταπέδωσε προκειμένου να αμυνθεί αλλά και να ρίξει στο πάτωμα τον Παλαιστίνιο, ο οποίος μέχρι τότε είχε σταθερά τα χέρια στις τσέπες και επομένως δεν ήξεραν αν κρατούσε κάποιο αιχμηρό αντικείμενο π.χ. κάποιο αυτοσχέδιο σουβλί. Σωφρονιστικοί τράβηξαν έξω τον συνάδελφο τους και ακολούθως πήραν και τον Παλαιστίνιο προς το αρχιφυλακείο προκειμένου να ερευνήσουν τι είχε συμβεί και έγινε η επίθεση. «Τότε πήγε να επιτεθεί εκ νέου τόσο στον συνάδελφο που είχε γρονθοκοπήσει νωρίτερα όσο και σε έναν ακόμα συνάδελφο που δεν είχε καν βάρδια μέσα στη φυλακή» περιέγραψε.

Το απογοητευτικό ωστόσο είναι, σύμφωνα με τον κ. Φιλιππάκη, ότι ο κρατούμενος πολύ πιθανόν να επιστρέψει μέσα στη φυλακή αντί να απομακρυνθεί άμεσα από το σωφρονιστικό κατάστημα στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. «Αυτό είναι ένα σοβαρό κενό του κράτους που δεν αντιδρά. Η επίθεση σε υπάλληλο έπρεπε να είναι πειθαρχικό παράπτωμα και ο κρατούμενος να οδηγείται σε πειθαρχική φυλακή» υπογράμμισε.