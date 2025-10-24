Ταυτοποιήθηκε ανήλικος για την εμπλοκή του σε υπόθεση κλοπής

Ταυτοποιήθηκε, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Ερεσού – Αντίσσης, ανήλικος ημεδαπός (13χρονος), για την εμπλοκή του σε υπόθεση κλοπής, που έλαβε χώρα κατά το προηγούμενο δεκαπενθήμερο σε περιοχή της δυτικής Λέσβου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο προαναφερόμενος ανήλικος αφαίρεσε από οικία ημεδαπής – συγγενικού του προσώπου, το χρηματικό ποσό των -7.000- ευρώ.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση αυτή, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -6.050- ευρώ.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ερεσού – Αντίσσης.