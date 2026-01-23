Κρίθηκαν οι Αντιστράτηγοι της ΕΛ.ΑΣ. - Δείτε στο Policenet.gr ποιοι αποστρατεύονται

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του π.δ.24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 και το άρθρο 47 του π.δ. 24/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 85 του ν. 5018/2023, και εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 46 του π.δ. 24/1997, οι κατωτέρω Αντιστράτηγοι Αστυνομίας:

1. Σ υ ρ ι τ ο ύ δ η ς Πασχάλης του Κωνσταντίνου , που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Ορεστιάδα Έβρου, στον οποίο απονέμεται, σύμφωνα με το άρθρο 52 του π.δ. 24/1997, ο τίτλος του Επιτίμου Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

2. Κ α λ ό γ η ρ ο ς Χαράλαμπος του Βασιλείου , που γεννήθηκε το έτος 1965 στα Νέα Λιόσια Αττικής, στον οποίο απονέμεται, σύμφωνα με το άρθρο 52 του π.δ. 24/1997, ο τίτλος του Επιτίμου Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας