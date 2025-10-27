Ταυτοποιήθηκε αλλοδαπός για διαρρήξεις σε σπίτια

Η εγκληματική δράση ενός αλλοδαπού διακριβώθηκε ύστερα από συντονισμένες και μεθοδικές ενέργειες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές από άτομο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος κατά το χρονικό διάστημα από 28-8-2025 έως 5-9-2025 διέρρηξε -5- κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή των Ιωάννινων, από όπου αφαίρεσε συνολικά το χρηματικό ποσό των 10.250 ευρώ και χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 10.500 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.