Tαυτοποιήθηκαν έξι για την επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 31 Οκτωβρίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, με σκοπό να εντοπιστούν και να συλληφθούν άτομα που συμμετείχαν στην άνευ προηγούμενου επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη στην ίδια περιοχή.

Στελέχη της ΕΚΑΜ έκαναν έφοδο στον υπό κατάληψη Ευαγγελισμό, εκτιμώντας πως μέσα κοιμούνται ή κρύβονται κάποιοι από τους κουκουλοφόρους που πέταξαν αυγά, καρέκλες και τραπέζια σε εστιατόριο που γευμάτιζε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο.

Μέσα στο κτήριο εντοπίστηκαν τουλάχιστον 10 άτομα. Οι 6 από αυτούς ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της επίθεσης κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Τον περασμένο Απρίλιο είχε γίνει εκκένωση του «Ευαγγελισμός» από δυνάμεις τις αστυνομίας αλλά στο τέλος του ίδιου μήνα, γνωστοί – άγνωστοι εισέβαλαν ξανά στον χώρο.

Πηγή: newsbomb.gr