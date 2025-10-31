Καταγγελία Αστυνομικής Ένωσης

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκίς επανέρχεται στο μείζον ζήτημα της υλικοτεχνικής υποστήριξης, και ειδικότερα στην κατάσταση των περιπολικών οχημάτων.

Την ώρα που οι πολίτες του τόπου μας έχουν αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης oι συνάδελφοί μας, όσοι παραμένουν στο δρόμο, αναγκάζονται να εκτελούν υπηρεσία επί οκταώρου σε περιπολικά-οχήματα υπό διάλυση, τα οποία με δυσκολία μπορούν να χαρακτηριστούν ασφαλή.

Την ίδια στιγμή, βλέπουμε δεκάδες υπερσύγχρονα οχήματα, αξίας περίπου 70.000 ευρώ το καθένα, να ενισχύουν την παρουσία της Frontex στην περιοχή μας. Αντίθετα, οι Έλληνες αστυνομικοί, για ακόμη μία φορά, εμφανίζονται ως ο «φτωχός συγγενής» στο ίδιο πεδίο .

Περιπολικά και δίκυκλα με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, που κανονικά θα έπρεπε να έχουν ακινητοποιηθεί εδώ και καιρό, εξακολουθούν να κινούνται στους δρόμους με σοβαρό κίνδυνο τόσο για το προσωπικό όσο και για τους πολίτες.

Την ώρα που η Ένωση μας απευθύνεται στο Αρχηγείο είτε για καινούρια , είτε για κατασχεμένα οχήματα, σε έναν ρόλο που κανονικά δεν θα έπρεπε να της ανήκει, οι συνάδελφοί μας καταφεύγουν σε χορηγίες για να διατηρήσουν «ζωντανά» οχήματα τα οποία θα έπρεπε ήδη να έχουν αντικατασταθεί.

Θεμιτές οι απαιτήσεις για αριθμούς, στατιστικά και επιχειρησιακά αποτελέσματα. Όμως, πριν από όλα, είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν τα αυτονόητα: ασφαλή και αξιόπιστα μέσα μετακίνησης για τους αστυνομικούς και τους πολίτες που υπηρετούν.

Παραθέτουμε φωτογραφίες από συνεργεία της περιοχής ( ίδιας ημέρας ) , όπου τα ακινητοποιημένα οχήματα της Δ.Α. Κιλκίς κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο .

Θα επανέλθουμε ….

Εικόνα

Εικόνα