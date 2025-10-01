Ταυτοποιήθηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας 2 άντρες, που εμπλέκονται σε υπόθεση διάρρηξης κατοικίας

Ταυτοποιήθηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας δύο ημεδαποί, που εμπλέκονται σε υπόθεση διάρρηξης κατοικίας, που έγινε σε χωριό της Άρτας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, ένας από τους κατηγορούμενους παραβίασε το παράθυρο της κουζίνας του σπιτιού, τράπηκε όμως σε φυγή όταν έγινε αντιληπτός από γείτονα, επιβιβαζόμενος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του συγκατηγορούμενού του.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.