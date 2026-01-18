Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα για την εμπλοκή τους σε έκνομες ενέργειες

Ταυτοποιήθηκαν, μετά από συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, τέσσερα (4) άτομα – ημεδαποί (51χρονος, 26χρονος, 25χρονος και 47χρονη), για την εμπλοκή τους σε έκνομες ενέργειες, που έλαβαν χώρα προ δεκαημέρου στη Μυτιλήνη.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής, εξιχνιάστηκε κλοπή χρηματικού ποσού από οικία, ενώ η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των προαναφερόμενων δραστών, περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα αδικήματα, της κλοπής, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της πρόκλησης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της διατάραξης οικιακής ειρήνης και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων προέκυψε ότι, οι ταυτοποιηθέντες δράστες ενεργώντας από κοινού και υπό την καθοδήγηση της 47χρονης, εισήλθαν βραδινές ώρες παράνομα στην αυλή της οικίας 52χρονου ημεδαπού στην παραπάνω περιοχή, με σκοπό να τον εκφοβίσουν, λόγω προσωπικών διαφορών του τελευταίου με την 47χρονη.

Ακολούθως, ο 51χρονος, με τη συνδρομή του 26χρονου και του 25χρονου, προκάλεσε φθορές σε θύρα εισόδου της οικίας, εξαναγκάζοντας τον 52χρονο, να αποχωρήσει από αυτή. Κατά τον χρόνο του περιστατικού ο τελευταίος τραυματίστηκε στο χέρι.

Από την έρευνα προέκυψε ότι, η 47χρονη εκμεταλλευόμενη την απουσία του 52χρονου, μπήκε στο σπίτι και αφαίρεσε από κομοδίνο, τσαντάκι, που περιείχε το χρηματικό ποσό των -1.900- ευρώ.

Κατά την προανακριτική διαδικασία προέκυψε επίσης ότι, η 47χρονη παρέδωσε μέρος του αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού, στον 25χρονο και στον 26χρονο.

Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.