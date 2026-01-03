Τα ζάρια, αντί για τύχη, έφεραν… συλλήψεις

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 31-12-2025στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας,-4- άτομα, και συγκεκριμένα τρεις ημεδαποί άνδρες και ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο καταπολέμησης της διεξαγωγής παράνομων τυχερών παιγνίων, οι αστυνομικοί μετέβησαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας ημεδαπού άνδρα και σε γενόμενο έλεγχο, κατελήφθη να έχει διοργανώσει σε ξύλινη ιδιοκατασκευή, ντυμένη με τσόχα, τη διεξαγωγή του τυχερού παίγνιου «ζάρια», έναντι στοιχηματισμού χρηματικών ποσών, στο οποίο συμμετείχαν οι άλλοι τρεις συλληφθέντες.

Αντιλαμβανόμενοι την παρουσία των αστυνομικών, οι ανωτέρω περισυνέλλεξαν χρηματικά ποσά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του τραπεζιού, ενώ παραδόθηκε και κατασχέθηκε το ζεύγος ζαριών με το οποίο διεξαγόταν το τυχερό παίγνιο.

Επιπλέον, από την κατοχή των τριών συμμετεχόντων στο παίγνιο κατασχέθηκαν συνολικά άλλα δύο ζεύγη ζαριών και το χρηματικό ποσό των -980- ευρώ.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.