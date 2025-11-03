Τα σύνορα φυλάσσονται από Ανθρώπους, όχι από Συμβάσεις

Από το 2020 και μετά, η Ελλάδα έχει πετύχει μια από τις πιο ουσιαστικές μειώσεις στις μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ετών. Η διαφορά είναι ορατή: λιγότερες αφίξεις στα νησιά, πιο αποτελεσματική επιτήρηση στα χερσαία σύνορα και, πάνω απ’ όλα, μια αίσθηση ασφάλειας που είχε για χρόνια χαθεί.

Πίσω από αυτή την επιτυχία, δεν κρύβονται μόνο πολιτικές αποφάσεις και τεχνολογικά μέσα, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που υπηρετούν στα σύνορα, ΟΙ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Η ενίσχυση του Σώματος Συνοριακών Φυλάκων από το 2020 αποτέλεσε σημείο καμπής. Οι άνδρες και οι γυναίκες που επανδρώνουν καθημερινά τα φυλάκια του Έβρου και τα θαλάσσια περάσματα του Αιγαίου, απέδειξαν ότι η παρουσία τους κάνει τη διαφορά. Οι ροές περιορίστηκαν, οι διακινητές αποθαρρύνθηκαν, και τα σύνορα λειτουργούν πια με κανόνες και συνέπεια.

Η εμπειρία αυτή δείχνει ότι η ασφάλεια της χώρας δεν μπορεί να εξαρτάται από προσωρινές λύσεις. Οι συνοριακοί φύλακες εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες, υπό πίεση και με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς υπηρετούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου δημιουργεί ανασφάλεια και αδικία, όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για το έργο που επιτελούν.

Η προστασία των συνόρων είναι μόνιμη αποστολή – και χρειάζεται μόνιμο προσωπικό.

Η μονιμοποίηση των συνοριακών φυλάκων δεν αποτελεί απλώς επιβράβευση του έργου τους. Είναι στρατηγική επιλογή για τη σταθερότητα και τη συνέχεια της εθνικής πολιτικής φύλαξης συνόρων. Η εμπειρία που έχουν αποκτήσει, η εκπαίδευσή τους και η γνώση του πεδίου είναι ανεκτίμητα στοιχεία που δεν πρέπει να χαθούν μέσα σε ένα καθεστώς συμβάσεων.

Η Ελλάδα απέδειξε ότι, όταν επενδύει στην ασφάλεια και στους ανθρώπους που τη διασφαλίζουν, τα αποτελέσματα είναι χειροπιαστά. Η μείωση των μεταναστευτικών ροών δεν ήταν τυχαία ήταν καρπός οργάνωσης, πειθαρχίας και ανθρώπινης παρουσίας στα σύνορα. Τώρα είναι η στιγμή, αυτή η επιτυχία να σταθεροποιηθεί.

Η μονιμότητα των συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου δεν είναι απλώς ένα αίτημα, είναι μια ανάγκη για τη συνέχιση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της αξιοπιστίας της χώρας.

Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος

Γραμματέας Δ.Σ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων