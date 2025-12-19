Αμείωτη η ποινή σε 49χρονο που επιτέθηκε σε αστυνομικούς με …τσόκαρο – “Θα πεθάνετε”

Ξανά ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο ένας 49χρονος άνδρας, ο οποίος βρέθηκε εκ νέου στο εδώλιο μετά από έφεση, κατηγορούμενος για βία ενάντια σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο μετά από τροχαίο που προκάλεσε.

Η υπόθεση αφορά επεισόδιο έντονης βίας που σημειώθηκε το βράδυ της 19ης Ιουνίου 2024 στη συμβολή των οδών Φιλαδελφείας και Μαιάνδρου στην Νέα Ιωνία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 49χρονος, σε κατάσταση πλήρους έξαρσης, προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας ως «όπλο» το τσόκαρο που φορούσε.

Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου και κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την αστυνομία, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο έξι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Ωστόσο, όπως κατέθεσαν, ήρθαν αντιμέτωποι με εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά, καθώς ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να συμμορφωθεί, άρχισε να τους βρίζει χυδαία, τους απείλησε και τους επιτέθηκε.

«Θα σας σκοτώσω», «θα πεθάνετε», «θα δείτε τι θα πάθετε», φέρεται να φώναζε μεταξύ άλλων χυδαίων εκφράσεων, ενώ τους κλωτσούσε, τους χτυπούσε και τους έφτυνε. Σε κάποια στιγμή εκτόξευσε προς αστυνομικό το τσόκαρό του, χωρίς να τον τραυματίσει, καθώς πρόλαβε και έσκυψε.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο τον καταδίκασε εκ νέου ερήμην, καθώς δεν παρέστη στο ακροατήριο, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 16 μηνών με αναστολή, ίδια με εκείνη που του είχε επιβληθεί και σε πρώτο βαθμό.

