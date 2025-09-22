Τα σκοτεινά μυστικά της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Φως στα σκοτεινά μυστικά της 62χρονης, διευθύντριας σε ΚΕΠ, από τη Βοιωτία προσπαθεί να ρίξει η ΕΛ.ΑΣ., καθώς υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα που δεν έχουν ακόμα απαντηθεί σε σχέση με τις συνθήκες και το χρόνο εξαφάνισης της 90χρονης μητέρας της.

Το πρώτο ερώτημα είναι πότε έφυγε από τη ζωή η υπερήλικη γυναίκα. Η 62χρονη ανέφερε στην κατάθεσή της ότι πέθανε από παθολογικά αίτια το καλοκαίρι του 2023. Κανείς ωστόσο δεν είναι ακόμα σε θέση να το διασταυρώσει. Οι αστυνομικοί πήραν μία σειρά από καταθέσεις προσπαθώντας να διαλευκάνουν πότε ήταν η τελευταία φορά που είδε κάποιος ζωντανή την ηλικιωμένη. Σημειώνεται ότι η ιατροδικαστική εξέταση είναι δύσκολο πλέον να δείξει την αιτία θανάτου, λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος.

Το δεύτερο ερώτημα είναι πως η 62χρονη κατάφερνε να ανανεώνει την καταβολή της σύνταξης και του αναπηρικού επιδόματος της υπερήλικης, χωρίς η τελευταία να είναι ζωντανή. Αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι ενδεχομένως λόγω της επαγγελματικής της ιδιότητας -δηλαδή ως διευθύντρια σε ΚΕΠ- να μπορούσε πιο εύκολα να παρακάμψει τη γραφειοκρατία.

Το τρίτο ερώτημα είναι που βρίσκεται ο αλβανικής καταγωγής «Γιάννης», ο οποίος βοήθησε με το… αζημίωτο στη μεταφορά του πτώματος και έσκαψε το λάκκο, όπου ετάφη η 90χρονη μέσα σε στάβλο. Σύμφωνα με την 62χρονη, ο Αλβανός εργάτης μετακόμισε από το χωριό.

Το τέταρτο στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό είναι η «ευκολία» με την οποία η κατηγορούμενη επιχείρησε αρχικά να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, υποδεικνύοντας ως μητέρα της μία 85χρονη γυναίκα από το ίδιο χωριό. Αυτό που δεν περίμενε είναι ότι οι υποψιασμένοι άνδρες της Ασφάλειας θα κάνουν ερωτήσεις στην υπερήλικη γυναίκα, η οποία κατά λάθος είπε το πραγματικό της όνομα και όχι το όνομα της θανούσας. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους για την αποκάλυψη της απάτης που έστησε η 62χρονη.

Το σίγουρο για τους αστυνομικούς είναι ότι η κόρη της 90χρονης έκρυψε τουλάχιστον από το καλοκαίρι του 2023 το θάνατο της μητέρας της. Σε συγγενείς και φίλους έλεγε είτε ότι δεν βγαίνει έξω από το σπίτι λόγω των κινητικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε είτε ότι βρίσκεται σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων.

Η αρχή για να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της σκοτεινής αυτής υπόθεσης έγινε όταν ο Εισαγγελέας Θηβών έδωσε εντολή για έρευνα για την εξαφάνιση της 93χρονης ηλικιωμένης, η οποία μέχρι τη στιγμή της εξαφάνισής της το 2023 διέμενε με την κόρη της στο Κλειδί Βοιωτίας.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της 62χρονης και ξεκίνησαν έρευνα. Στην αρχή η κόρη φέρεται να παρουσίασε ως μητέρα της την 85χρονη. Αμέσως ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας που διέταξε την προσαγωγή της 62χρονης.

Κατά την εξέτασή της η 62χρονη ομολόγησε ότι το καλοκαίρι του 2023 η μητέρα της, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια, ωστόσο, εκείνη απέκρυψε το συμβάν από τις Αρχές γιατί -όπως είπε- αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ήθελε να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της.

Στη συνέχεια η 62χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο της ταφής, όπου παρουσία Εισαγγελέα, πραγματοποιήθηκε εκταφή κατά την οποία εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός με κλινοσκεπάσματα.

Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ψευδούς κατάθεσης, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη.

Ο χώρος φωτογραφήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και ενημερώθηκε η ιατροδικαστική υπηρεσία Λαμίας που παρέλαβε τα οστά για εξέταση, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του πτώματος.

