Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις κλοπών

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, προχθες (19-12-2025), προχώρησαν στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 27 και 36 ετών, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, παράβασης της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο περιπολιών και ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, μεσημβρινές ώρες στην περιοχή της Σταυρούπολης, εντοπίστηκαν τα δύο άτομα μέσα σε Ι.Χ.Ε. όχημα και σε έλεγχο που ακολούθησε από τους αστυνομικούς, στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ναρκωτικών, καθώς και τσάντα με φορητό υπολογιστή και προσωπικά έγγραφα έτερου προσώπου.

Διαβάστε επίσης

Από την περαιτέρω έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, διαπιστώθηκε πως τα αντικείμενα τα είχε αφαιρέσει ο 27χρονος, από κατάστημα στην περιοχή της Σταυρούπολης νωρίτερα την ίδια ημέρα και τα αγόρασε ο 36χρονος.

Επιπλέον, συνεχιζόμενης της έρευνας διαπιστώθηκε πως ο 27χρονος, κατά το χρονικό διάστημα από μέσα Νοεμβρίου έως μέσα Δεκεμβρίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή της Σταυρούπολης, προέβη στη διάρρηξη (9) καταστημάτων, (1) οικίας, μίας απόπειρας διάρρηξης οικίας, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 14.803 ευρώ, κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ περίπου, καθώς και (2) τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες πραγματοποίησε ανέπαφες συναλλαγές ύψους 143 ευρώ.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν αρμοδίως.