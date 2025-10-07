Τα μυστήρια του διπλού φονικού στη Φοινικούντα: Τα τρία παράξενα σημεία

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Απαντήσεις σε μία σειρά από αναπάντητα ερωτήματα προσπαθούν να δώσουν οι αξιωματικοί της Αστυνομίας που έχουν αναλάβει να λύσουν το μυστήριο με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη της επιχείρησης.

Από τα στοιχεία της έρευνας ανακύπτουν διάφορα δεδομένα που προκαλούν εντύπωση στους ερευνητές της υπόθεσης.

Γιατί ο δράστης πήγε να εκτελέσει δύο ανθρώπους χωρίς να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του; Πρόκειται για κάτι εξαιρετικά σπάνιο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις -όπως αυτή- στις οποίες είναι εμφανές ότι ο ένοπλος πήγε στο σημείο για να σκοτώσει. Γιατί κάποιος να ρισκάρει τόσο πολύ πυροβολώντας σε έναν χώρο στον οποίο βρίσκονται δεκάδες τουρίστες που κάνουν διακοπές; Ένα σενάριο είναι να λειτούργησε εν βρασμώ επειδή θύμωσε υπερβολικά από κάτι και ένα άλλο να ένιωθε σίγουρος ότι δεν θα αναγνωριστεί από κανέναν. Ο τρόπος που πυροβόλησε τα θύματά του δείχνει στους αστυνομικούς ότι είχε μίσος για κάτι προσωπικό. Γιατί το πολυσύχναστο κάμπινγκ δεν είχε κάμερες ασφαλείας; Πρόκειται για κάτι επίσης σπάνιο, καθώς τέτοιου είδους επιχειρήσεις σχεδόν πάντα διαθέτουν κάμερες -ιδιαίτερα στη ρεσεψιόν- για λόγους ασφαλείας αλλά και για τυχόν αποφυγή «παρεξηγήσεων» με τους πελάτες. Στην περίπτωση της Φοινικούντας ενδεχομένως ο δράστης να γνώριζε την απουσία καμερών ασφαλείας. Η ανυπαρξία κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης πάντως ήταν από τα πρώτα πράγματα που κίνησαν την περιέργεια των αστυνομικών. Γιατί ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ δεν ήθελε να δώσει «συνέχεια» στο περιστατικό επίθεσης που είχε δεχτεί το Σεπτέμβριο με αεροβόλο; Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο νεαρός που του είχε επιτεθεί τότε είναι ο ίδιος με αυτόν που τον δολοφόνησε. Ήξερε το 68χρονος ότι κινδυνεύει και εάν ναι γιατί δεν απευθύνθηκε στις Αρχές;

Η έρευνα στη Φοινικούντα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αστυνομικές πηγές σημειώνουν στο iEidiseis ότι υπάρχει μία μαρτυρία γυναίκας που διαμένει στην περιοχή, η οποία σημειώνει ότι λίγο μετά τους πυροβολισμούς ένα σκούτερ έφυγε από το κάμπινγκ. Η συγκεκριμένη μαρτυρία επιβεβαιώνει τα όσα είπε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας ότι ο ένοπλος διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος με μηχανή.

Ο ανιψιός ανέφερε στους αστυνομικούς τα εξής:

«Ο δράστης μπήκε μέσα χωρίς να έχει καθόλου καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Απευθύνθηκε με σπαστά αγγλικά στον θείο μου και κατευθείαν το πυροβόλησε. Εγώ δεν μπόρεσα να αντιδράσω. Στη συνέχεια, κυνήγησε τον επιστάτη και τον πυροβόλησε. Μετά βγήκε έξω και τον παρέλαβε κάποιος άλλος με μηχανάκι. Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος και ξανθός».

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η ένοπλη επίθεση έγινε πιθανότατα με περίστροφο, καθώς δεν βρέθηκαν κάλυκες στον τόπο του εγκλήματος. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας στο κάμπινγκ δυσχεραίνει σημαντικά την έρευνα της Ασφάλειας. Στη Φοινικούντα έχουν φτάσει από προχθές αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα, οι οποίοι συνδράμουν τους συναδέλφους της από την Ασφάλεια Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί ο ένοπλος για να ανοίξει ο δρόμος της σύλληψής του. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής για να βοηθηθεί η έρευνα των Αρχών.

