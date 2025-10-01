Τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών συμμετείχαν στο Greece race for the cure

Την περασμένη Κυριακή 28/09/2025 έλαβε χώρα στο κέντρο της Αθήνας ο αγώνας δρόμου GREECE RACE FOR THE CURE 2025 όπου συμμετείχαν χιλιάδες δρομείς, μεταξύ των οποίων και δεκάδες μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.

Τα μέλη μας με τη συμμετοχή τους σ’ αυτή τη διοργάνωση επίδειξαν μεγάλη κοινωνική ευαισθησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, ενισχύοντας τα προγράμματα του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» (τα έξοδα καλύφθηκαν εξ’ ολοκλήρου από την Ε.ΑΣ.Υ.Α.) για τη στήριξη των γυναικών με καρκίνο του μαστού, την ενδυνάμωση των ασθενών και την προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θα συνεχίσει την αγαστή συνεργασία της με τον εξαίρετο Σύλλογο «Άλμα Ζωής» και θα συνεισφέρει στο πολύ αξιόλογο κοινωνικό έργο-λειτούργημα.

Κλείνοντας, ευχαριστούμε τους αστυνομικούς- μέλη μας που έλαβαν μέρος στον αγώνα δρόμου για καλό σκοπό, ευχόμενοι τον επόμενο χρόνο να συμμετέχουν ακόμα περισσότεροι.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος