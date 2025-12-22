Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στους Αμπελόκηπους – Βρέθηκαν ρόπαλο και σπαθιά σε σπίτι

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 17-12-2025 και πρωινές ώρες της 18-12-2025 στην περιοχή των Αμπελοκήπων, δύο 31χρονοι ημεδαποί, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 17-12-2025 περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή των Αμπελοκήπων, εντόπισαν στην κατοχή 31χρονου -56- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Στη συνέχεια κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και μετά από προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων, διαπιστώθηκε ότι την εν λόγω ποσότητα την είχε προμηθευτεί από έτερο 31χρονο ο οποίος διακινεί ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Κατά τον έλεγχό της οικίας του έτερου 31χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον:

-499- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

ηλεκτρονικός καταμετρητής χαρτονομισμάτων,

-2- σπαθιά,

ρόπαλο,

τρίφτης κάνναβης, και

το χρηματικό ποσό των -3.100- ευρώ.

Σημειώνεται ότι λίγο πριν την είσοδο των αστυνομικών στην οικία του 31χρονου, αυτός για να αποφύγει τη σύλληψη απέρριψε από το μπαλκόνι σε ακάλυπτο χώρο σακίδιο που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.