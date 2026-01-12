«Τα αυστηρά μέτρα απέδωσαν, τα θανατηφόρα τροχαία στην Κρήτη μειώθηκαν 37%» – Στην τροχαία ΒΟΑΚ στη Σούδα ο Κ. Κυρανάκης|ΒΙΝΤΕΟ

«Το 2025 είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας» τόνισε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης που εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση των μέτρων αστυνόμευσης και την εφαρμογή των ελέγχων για τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Στην Κρήτη από 51 νεκρούς σε θανατηφόρα τροχαία το 2024, πέσαμε σε 32, το 2025 που αντιστοιχεί σε 37% μείωση μέσα σε ένα έτος: Τα μέτρα απέδωσαν, ο νέος ΚΟΚ απέδωσε και κυρίως απέδωσε η εφαρμογή του μέσω της αστυνόμευσης. Συνολικά στην Ελλάδα, φτάσαμε στην καλύτερη επίδοση όλων των εποχών με 522 νεκρούς από τροχαία -δυστυχώς- όμως η προσπάθεια συνεχίζεται» τόνισε ο κ. Κυρανάκης που επισκέφθηκε το τμήμα τροχαίας ΒΟΑΚ, όπου συνοδευόμενος από την υφυπουργό μετανάστευσης και ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, είχε συνάντηση με την διοικήτρια, Ελένη Παπαθανασίου και την διοικήτρια της τροχαίας Χανίων, Ευστρατία Κουλαρά.

Σε σχέση με τους εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς σημείωσε ότι «σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς είμαστε σε διαδικασία να βελτιώσουμε το πλαίσιο των μεταφορών, θα έχουμε ανακοινώσεις μέσα στον Φεβρουάριο.

Ο κ. Κυρανάκης, εμφανίστηκε ικανοποιημένος για το έργο του ΒΟΑΚ: «Επιτέλους ξεκίνησαν τα έργα του ΒΟΑΚ, τα έργα οδικής ασφάλειας ήδη υλοποιούνται ενώ είναι θέμα ημερών όπως τόνισε και η υπογραφή της προαίρεσης Χανίων – Κισσάμος» σημείωσε.

Ο κ. Κυρανάκης δήλωσε άγνοια για την πορεία της σύμβασης για το ραντάρ προσέγγισης στο αεροδρόμιο Χανίων, ωστόσο, ερωτηθείς για το συμβάν με το FIR Αθηνών, τόνισε ότι οι ελεγκτές κάνουν ναι μεν πολύ σωστά τη δουλειά τους, όμως όσο έχουν συστήματα περασμένης γενιάς, δουλεύουν με μειωμένη χωρητικότητα, κάτι που δεν αφορά την ασφάλεια αλλά το πόσα αεροπλάνα μπορούν να προσεγγίσουν.

«Βρήκαμε απαρχαιωμένα συστήματα τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να αντικαθίστανται. Βρισκόμαστε σε συνεννόηση με την ΕΕ και έχει καταρτιστεί ένα πλάνο για τον εκσυγχρονισμό όλων των συστημάτων» τόνισε, μεταξύ άλλων.

