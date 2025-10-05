Συστηματικοί και στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι από το Τμήμα Τροχαίας Ορεστιάδας

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ορεστιάδας πραγματοποίησαν συστηματικούς και στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους καθ΄ όλη τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του έτους 2025 σε οχήματα, σχετικά με την τήρηση των διατάξεων για τους ταχογράφους από τους οδηγούς.

Στο πλαίσιο αυτό, σε -4- φορτηγά αυτοκίνητα και -2- λεωφορεία εντοπίσθηκαν κατά περίπτωση ταχογράφοι, οι οποίοι είτε δεν ήταν νέας γενιάς είτε δεν έφεραν την απαιτούμενη έκδοση.

Διαβάστε επίσης

Επίσης, στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων βεβαιώθηκαν -1.454- παραβάσεις σε φορτηγά και λεωφορεία σχετικά με τη μη τήρηση των διατάξεων για τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους και για παραβάσεις στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών.

Ενδεικτικά, από τις παραπάνω παραβάσεις, -1- αφορούσε τη χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου άλλου ατόμου, -6- τη μη χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου, -14- την κατοχή περισσότερων από της μίας δικής τους ψηφιακής κάρτας ταχογράφου, -640- για παραβιάσεις στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών και -793- λοιπές παραβάσεις σχετικά με τη μη τήρηση των διατάξεων για την κυκλοφορία των οχημάτων, τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους.

Στους οδηγούς και ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων επιβλήθηκαν κατά περίπτωση οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν μέχρι την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του ταχογράφου από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, ενώ οι μηχανισμοί επέμβασης και παραποίησης των δεδομένων των ταχογράφων αφαιρέθηκαν και κατασχέθηκαν.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι σε φορτηγά και λεωφορεία θα συνεχιστούν με σκοπό τη διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς οδήγησης.