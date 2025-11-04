Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής με τη συμμετοχή αξιωματικών αρμόδιων αστυνομικών Υπηρεσιών της, καθώς και εκπροσώπων συναρμόδιων φορέων.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 8 και 9 Νοεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν αναλυτικά τα μέτρα αστυνόμευσης και τροχαίας ρύθμισης, καθώς και οι παράμετροι συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, με στόχο την εξασφάλιση και διατήρηση ενός σταθερού περιβάλλοντος ασφαλείας και προστασίας των προσώπων που θα συμμετάσχουν με οποιονδήποτε τρόπο στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών, την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διοργάνωσης και την αποφυγή της διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής των πολιτών.