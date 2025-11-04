"Έφυγε" ένας εξαιρετικός συνάδελφος

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Τρικάλων:

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την είδηση της απώλειας του συναδέλφου και μέλους της Ένωσης μας Αρχιφύλακα ΝΙΚΛΗΤΣΑ Γεωργίου, ενός εξαίρετου συναδέλφου και ανθρώπου που υπηρέτησε με ήθος, σεβασμό και αφοσίωση στην Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων.

Η απώλεια του Γιώργου, βύθισε στην θλίψη την αστυνομική οικογένεια και όλους όσους είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί του.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του και τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα τον λησμονήσουμε ποτέ και θα είμαστε πάντα δίπλα τους..

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει..

Αιωνία του η μνήμη.

Με Τιμή

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννης ΜΗΤΣΙΚΟΣ Λάμπρος