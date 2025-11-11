ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση οδηγεί ένστολους σε μαζικές παραιτήσεις

Ανακοίνωση του Τμήματος Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις αποχωρήσεις στο ΠΝ

Με αφορμή τα όσα αναφέρει η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής για τις παραιτήσεις μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2025 στο Πολεμικό Ναυτικό, το Τμήμα Άμυνας αναφέρει σχετικά:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει την απόλυτη στήριξή του στα δίκαια αιτήματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, που βλέπουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να απαξιώνουν συστηματικά το έργο τους και να υποβαθμίζουν τις συνθήκες υπηρεσίας και εξέλιξής τους.

Οι μαζικές παραιτήσεις στο Πολεμικό Ναυτικό και η γενικευμένη απογοήτευση στα Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι «σύμπτωση», αλλά αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής:

Της απαξίωσης των υπαξιωματικών,

Της έλλειψης ουσιαστικών μέτρων για το προσωπικό,

Της αδιαφορίας για το υπηρεσιακό και κοινωνικό τους μέλλον.



Οι αριθμοί είναι κατατοπιστικοί μιας αμείλικτης κατάστασης που διαμορφώνεται συστηματικά στο Πολεμικό μας Ναυτικό, ενώ αποδεικνύουν απερίφραστα την καθολική αποτυχία της κυβέρνησης. Ειδικότερα, μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2024 σημειώθηκαν 224 αποχωρήσεις-παραιτήσεις, ενώ για το ίδιο χρονικό διάστημα το 2025, καταγράφονται ακόμη 276.



Εδώ και καιρό και εκ του αποτελέσματος αναδεικνύεται η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και η ανισότητα μεταχείρισης των στελεχών. Όμως, η κυβέρνηση επιλέγει να χειρίζεται την τύχη τους με αλαζονεία και αδιαφάνεια.



Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία: